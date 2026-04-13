俳優の堤真一（61）が主演を務めるTBS日曜劇場「ＧＩＦＴ」(日曜後9・00）の第1話が12日に放送され、初回の平均世帯視聴率は9・4％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だったことが13日、分かった。個人平均視聴率は5・7％だった。「ＧＩＦＴ」はオリジナル脚本で、Netflix「サンクチュアリ―聖域―」、TBS「クジャクのダンス、誰が見た？」などを手がけた金沢知樹氏が担当。天才すぎて孤独な主人公が、ひょんなことから車いすラ