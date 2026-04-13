仏様を思わせるような丸みを帯びたフォルム。頭にはシカの角。一度目にすると忘れられないデザインは、他の「ゆるキャラ」とは一線を画す。そのキャラクター「せんとくん」は、２００７年に生まれた。平城京に遷都して１３００年の節目を記念したイベントの公式キャラクターとしてデザインされた。制作したのは、彫刻家の籔内佐斗司さん（７２）＝当時５３歳＝。「みんなに愛されるキャラクターになる」。自信と願いを持ってい