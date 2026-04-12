1男7女を育てる大家族の母である美奈子が、3人の夫と4度の離婚を経験した波乱万丈な半生を振り返りつつ、今後の結婚観について素直な胸の内を明かした。【映像】1男7女の子供達と…現在の家族写真ABEMAで放送された『秘密のママ園 Season2』の「ワンオペママのぶっちゃけ会」に出演した美奈子は、MCの滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみらと共に、育児の苦労やパートナーへの本音を語り合った。峯岸から「何度離婚しても、やっ