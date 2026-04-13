東京女子プロレスのプリンセス・オブ・プリンセス王者・荒井優希が、異国でのタイトル初防衛を誓った。１６日ラスベガス大会でＪ―ＲＯＤを迎え撃つ荒井は１２日、東京女子プロレスのバンクーバー大会で最後の前哨戦に臨んだ。荒井は鈴芽とのタッグでＪ―ＲＯＤ＆ハットリ桜と対戦。前日に続きパワーで押し込まれる展開となったが、ビッグブーツで一矢報いる場面も。試合は最後、同じくラスベガス大会でインターナショナル・