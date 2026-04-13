両手が空いて荷物をしっかり収納できるリュック。便利だけど「カジュアルすぎて大人コーデには合わない」と思っていませんか？ 【GU（ジーユー）】の新作として登場した「バックパック」は、軽やかな素材感とシンプルなデザインで大人コーデにも自然に馴染みます。きれいめスタイルにも合うリュックを探している人はぜひチェックしてみて。 大人コーデになじむバックパック 【GU】「ソフ