筆者の話です。妊娠中の私に姉が「同僚からの育児用品のお下がり」を次々と持ってきます。最初はありがたく思っていましたが、やがて中身は穴の空いた服等に変わっていきました。断ると激昂する姉。不審に思った私が真相を確かめると、そこには驚くべき事実がーー。 姉からの贈り物 次男を妊娠中の私に「プレゼントがある」と姉が言ってきました。姉は「これ、会社の仲良しの同僚からもらったお下がり」と、大き