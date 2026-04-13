ラス・パルマスFW宮代大聖が負傷スペイン1部ラス・パルマスに所属するFW宮代大聖が、戦線を離脱することになった。現地時間4月11日に行われたラ・リーガ第31節マラガ戦に先発出場したものの、後半開始早々に負傷交代。現地メディア「La Provincia」は「宮代を3週間失う」と報じ、冬に加入して以降、チームで最も成功を収めているアタッカーの離脱を嘆いている。宮代はマラガ戦の後半開始直後、左太もも裏に違和感を覚えて自ら