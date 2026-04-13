◆米大リーグドジャース２―５レンジャーズ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１２日（日本時間１３日）、本拠地・レンジャーズ戦で先発し、４回９４球を投げて５安打２失点、６奪三振、５四球で降板し今季の初勝利を逃した。最速は９８・３マイル（約１５８・２キロ）で、３登板の防御率は６・２３となった。６奪三振はメジャー２年目で自己最多となった。