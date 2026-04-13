3月末で日本テレビを退社し、フリーとなった岩田絵里奈アナウンサー（30）が13日までに自身のインスタグラムを更新。フリー転身後初となるメディア出演後のオフショットを披露した。「abema30時間生放送『バズりソング歌謡祭』ありがとうございました」とつづると、グレーのパーカー姿でABEMAのキャラクターのぬいぐるみを抱くショットをアップした。岩田アナは11日のABEMAの生放送特番「30時間限界突破フェス」内の企画「最