【ニューヨーク＝木瀬武】１２日夜のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の５月渡し価格の終値は、前週末比９・４％高の１バレル＝１０５ドル台半ばまで急騰した。米国とイランによる戦闘終結に向けた直接協議が合意に至らず、中東情勢の悪化が意識された。