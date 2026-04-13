7人組アイドルグループIMP.の5thシングル「INVADER」が今日13日、リリースされる。同曲はメンバーの基俊介（29）が佐々木美玲、落合モトキとトリプル主演する日本テレビ系ドラマ「ぴーすおぶせーふ」（火曜深夜0時59分）のエンディング主題歌となっている。現在、東京・渋谷エリアを中心にビジュアル掲出されているが、今日から「INVADER」仕様のアドトラックが渋谷エリアで走行スタート。また15日からは、グループ初となる渋谷セ