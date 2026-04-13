12日夜、金沢市で原付バイクと乗用車が正面衝突し、原付バイクに乗っていた50代の男性が意識不明の重体となっています。12日午後8時40分ごろ、金沢市京町の市道で、原付バイクが対向車線の乗用車と正面衝突しました。この事故で金沢市直江町に住む飲食店従業員の51歳男性が頭の骨を折って病院に搬送されましたが、意識不明の重体となっています。乗用車も事故のはずみで近くにある住宅の塀に突っ込みましたが、運転していた30代の