タレント鈴木奈々（37）が12日、インスタグラムを更新。身長、体重を公表した。鈴木は「昨日仕事で久しぶりに体重計りました!」とつづり、体重を計測する姿をアップした。続けて「最近ジムもずっとサボってたから体重計るの少しビビってました!52.4キロでしたー!身長は154センチです思ってたよりあんまり増えてなかったです」と身長、体重を打ち明けた。この投稿にフォロワーからは「理想の体型ですね」「ちょこんと感がかわいい