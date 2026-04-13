NHK Eテレ「みいつけた!」の4代目スイちゃんとして活躍した子役タレント増田梨沙（12）が12日までに、インスタグラムを更新。中学校入学を報告した。増田は「中学校に入学しました」と記し、桜を見つめる姿を投稿した。さらに「新しい学校新しいクラス最初はドキドキしててなかなか友達に話しかけられなかったけど少しずつ話せるようになってきました毎日とっても楽しいですたくさん勉強して部活も頑張りたいです」と近況を