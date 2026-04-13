グラビアアイドル雨宮める（40）が12日、インスタグラムを更新。ランジェリーショットを公開した。雨宮は「baーーーーーngあなたの心射抜いた音です」とつづり、透けた赤いランジェリー姿で大きな鏡の前に立つ様子を公開した。この投稿に「スタイル良くて、綺麗で素敵です」「綺麗セクシーですね」「ドキドキ」「めるさんの魅力オーラ全開」「射抜かれた〜」などのコメントが寄せられている。