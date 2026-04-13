女優の丸りおな（27）が12日までにインスタグラムを更新。免許証を更新したことを報告した。丸は「免許更新してきましたついに大型二輪、正式にゲット」とつづり、免許証を手にした近影をアップした。続けて「卒検受かった時も嬉しかったけどちゃんと免許になって実感わいた…!これから乗るの楽しみすぎる#大型二輪#免許取得#バイク女子#ハーレー」と喜んだ。この投稿にフォロワーからは「免許証の写真もメチャカワ」「大型