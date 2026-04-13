4月13日（月）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ きょうの天気 熊本県内は、先週末の晴天から一転して雨の月曜日となりました。現在、県北部では雨が止み、少し日が差している所もありますが、午後は再び広い範囲で雨が降る見込みです。 1週間の天気 火曜日、水曜日も雨が降りやすく、特に火曜日の夕方から水曜日の午前中はしっかりとした雨になりそうです。やっと回復するの