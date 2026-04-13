元モーニング娘。の田中れいな（36）が12日までに自身のインスタグラムを更新。近影を投稿した。田中は「頭部のとこふわふわにして結んどったっちゃけど帽子かぶっとったらぺちゃんこになって、うねってしまった」とコメントし、その様子を写真で投稿した。後ろで結んだ髪が隠れ、ショートヘアーのような状態になっている。続けて「今日暑かったよねー日焼けしてそう」と呼びかけた。この投稿にフォロワーからは「れいな様!ショ