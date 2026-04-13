◇インターリーグドジャース2─5レンジャーズ（2026年4月12日ロサンゼルス）ドジャースは12日（日本時間13日）、本拠でのレンジャーズ戦に逆転負け。連勝が2で止まった。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）は走塁ミスにより好機をつぶした3回に言及した。1─2の3回、先頭・コールが中前打で出塁すると、1死から大谷も四球を選び一、二塁の好機をつくった。次打者・タッカーは空振り三振に倒れたもののなおも2死一、二塁