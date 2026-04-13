女優村山優香（23）が12日、インスタグラムを更新。ランジェリー姿を投稿した。村山は「この衣装もらぶだよ」とつづり、水色のランジェリー姿を披露した。ソファに座った満面の笑みや、寝転がり、しなやかなボディーラインを強調させたショット等をアップしている。この投稿にフォロワーからは「可愛さ抜群ですね」「ご利益がありそう」「SEXYさ溢れるオトナ優香さんショット!」とコメントが寄せられている。村山は22年の特撮ドラ