女優の涼井菜生（21）が12日までにインスタグラムを更新。オフショットを公開した。涼井は「お待たせしました!ヤンマガオフショットですまずは赤色の水着から」とコメントし、赤色のビキニ姿を投稿。透明感あふれる色白ボディーと美谷間を惜しげもなく披露した。続けて「今日はすごく暑かったですね!日差しも強かったから、日焼け止め買ってて良かったみなさんも十分な水分補給を」と呼びかけた。この投稿にフォロワーからは「