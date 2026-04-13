日々のルーティンで凝り固まった思考をリフレッシュさせる「脳トレ算数クイズ」！複雑な計算は不要。パズルを解くような柔軟な発想があれば、すぐに正解が導き出せるはずです。問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。5 □ 6 □ 4 = 34 ヒント：右辺の「34」に注目！ まずは最初の2つの数字で「34」に近い数字を作ってみるのが近道です。答えを見る↓↓↓↓↓正解：× と ＋正解は「× と ＋」でした。▼解説