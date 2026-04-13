兵庫県宝塚市の山間、武庫川の渓谷美とともに静かな時間が流れる「宝塚・武田尾温泉」は、江戸時代に発見されたとされる歴史ある温泉地です。その名称は、豊臣秀吉に仕えていた武将・武田尾直蔵が、落ち武者としてこの地に隠れ住んでいた際、薪拾いの途中に湯を発見したという伝説に由来しています。また、現代文学においては水上勉の小説『櫻守』の舞台にもなり、風情ある景色が多くの人々を魅了してきました。泉質は、関西地方で