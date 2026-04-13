2026年4月6日、台湾メディアの青年日報は、台湾のコンテンツ配信企業が「ニワトリファイター」「MAO」を筆頭に新たな活力を注入していると報じた。記事は、「台湾のアニメ関連のコンテンツ配信企業・Medialink Taiwan（羚邦）による4月の新作アニメ枠が到来し、多彩な題材と鮮明な作風を持つ作品が続々と公開されている。注目作には、桜谷シュウ氏の漫画が原作の『ニワトリファイター』や『MAO』『ドロヘドロ』Season2、そして『あ