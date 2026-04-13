期待された「高校無償化」が、実は私立高校を太らせるだけの結果を招いているとしたら。善意の政策が教育現場に歪みを生んでいる実態とは。数量政策学者・郄橋洋一氏は著書『60歳からの知っておくべき政治学』のなかで、大人世代が身に付けておきたい政治知識を解説しています。本書から一部抜粋し、無償化によって恩恵を受けるのは誰か、また無償化の財源として税金は不適切である理由について紹介します。【画像】また増え