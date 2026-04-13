トランプ政権発足以降の最高を更新した投機筋の円売り越し CFTC（米商品先物取引委員会）統計の投機筋の円ポジションは、4月7日時点で売り越し（米ドル買い越し）が9.4万枚に拡大した（図表1参照）。これは、2025年1月のトランプ政権発足以降の円売り越しの最高水準を更新したことを意味する。またこの統計では、経験的に10万枚以上が円売り越しの「行き過ぎ」圏。その意味では、最近にかけて投機筋の円売りの「行き過ぎ」懸念が