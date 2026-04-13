ハンガリーで、総選挙が実施され、ロシア寄りのオルバン首相が率いる与党が敗北しました。16年ぶりの政権交代となります。【映像】野党ティサの支持者らが集まる様子神志那諒リポ「午後7時となり、投票が締め切られました。ドナウ川を挟んだ国会議事堂の正面には、政権交代を期待する、野党ティサの支持者らが集まっています」ハンガリーでは16年間、ロシア寄りで「自国第一主義」のオルバン氏が首相を務め、ウクライナ支援な