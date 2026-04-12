タレントの板野友美が、顔のパーツから性格を分析する「相貌（そうぼう）心理学」の診断を受け、自身のパブリックイメージとも重なる「アヒル口」の意外な意味に納得の表情を浮かべた。【映像】「アヒル口は…」板野友美の人相診断の結果ABEMAの『秘密のママ園 Season2』に出演した板野は、相貌心理学スペシャリストの佐藤ブゾン貴子による「顔面ママ友タイプ診断」に挑戦。滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみと共に、顔から紐