Snow Man目黒蓮（29）が出演し話題を呼んだ22年10月期のフジテレビドラマ「silent」などをてがけたフジテレビの村瀬健プロデューサー（52）が13日までにXを更新。体調不良から再起し、新しい連続ドラマの制作を始めたと明かした。村瀬氏は「silent」の他、目黒が同局系月9ドラマに初主演した24年7月期の「海のはじまり」もプロデュースしたことでしられる。路傍に咲く花の写真を投稿し「ご報告です。連ドラやります。『海のはじま