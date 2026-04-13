テレビ朝日系「王様戦隊キングオージャー」のイエロー役を務めたモデルの村上愛花（えりか）が１３日までに自身のＳＮＳを更新し、桜ショットを公開した。インスタグラムで「桜の季節ってあっという間だね」とつづり、桜を背景にした姿をアップ。へそ、肩が出ているトップスにタイトデニムコーデを披露した。この投稿には「脚長くてきれい」「世界一可愛い」「気分もよくなりますね〜」「食べてます？って思うくらいスタイル