誰でも実践可能で効果が大きい！お腹いっぱい食べても痩せる最強の食事法 お腹いっぱい食べて痩せられる食事の仕方 「ロカボ」は英語で「低糖質」という意味を持つ「ローカーボハイドレート（略してローカーボ）」から誕生した言葉で、「ゆるやかな糖質制限」を指します。ロカボでは1日の糖質量の下限を70ｇと定めています。下限を決めることで、極端な低糖質を追い求めないようにするためです