【ダウンスイングの勘違い3 ダウンでのフェース向き】ダウンの途中でフェースが開くからスライスが出る ハーフウェイダウンでのフェース向きをチェック アイアンでスライスが出る人もいると思いますが、そういう人のスイングを見ると、ハーフウェイダウンでフェースが開いているケースがあります。この時点でフェースが開いていると、ほぼスライス決定ですし、それを嫌がっ