今日13日(月)の最高気温は、北海道や東北、北陸を中心に、昨日12日(日)より高くなる所が多いでしょう。東北南部や関東甲信では25℃以上の夏日になる所もありそうです。福島や前橋、甲府などで25℃以上の夏日予想今日13日(月)は、高気圧に覆われて、本州付近を中心に晴れる所が多いでしょう。強い日差しが降り注ぐ見込みです。最高気温は、全国的に平年を上回り、北海道や東北、北陸を中心に、昨日12日(日)より高くなる所が多いでし