１３日の東京株式市場は、日経平均株価が前週末比５０２円安の５万６４２１円と反落で始まった。 パキスタンでの米国とイランの協議は合意に至らなかった。これを受け、週明けの東京株式市場は売りが先行してスタートした。為替は１ドル＝１５９円６０銭前後と前週末に比べドル高・円安で推移している。 出所：ＭＩＮＫＡＢＵＰＲＥＳＳ