女優、モデルの浅見れいな（42）が13日までに自身のインスタグラムを更新し、長男の入園式での家族ショットを披露した。「息子大丈夫そ？w無事入園式を迎えましたが、終始抱っこ笑」と書き出すと、アイボリーのセットアップに白のインナー姿の自身が茶色のチェックのシャツ姿の長男を抱くショットをアップ。「内弁慶な性格がもろに発動して、ご機嫌斜めで写真もちゃんと撮れず最終的には引っ張られまくり、服もズルズルに