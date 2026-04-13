南米ペルーで12日、大統領選の投票が行われました。フジモリ元大統領の娘ケイコ氏ら35人が立候補していて、結果は決選投票に持ち越される見通しです。任期満了に伴うペルー大統領選挙は2024年に亡くなったアルベルト・フジモリ元大統領の長女、ケイコ氏（50）ら計35人が立候補する混戦で、当選に必要な過半数票をとる候補者はいないとみられ、6月に上位2人による決選投票が行われます。ロイター通信によりますと、今回4度目の出馬