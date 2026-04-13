パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスが５日ぶりに反発している。前週末１０日の取引終了後に発表した３月度の販売高速報で、国内リテール事業の既存店売上高が前年同月比４．２％増と４６カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。 備蓄米の拡販や野菜の相場反動により単価が下落するものがあったものの、中東情勢を背景としたまとめ買いに加えて、非食品が幅広く伸長した