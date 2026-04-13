ダイトが３日ぶりに反発している。前週末１０日の取引終了後に、２６年５月期の連結業績予想について、営業利益を３０億円から３３億円（前期比２６．０％増）へ、純利益を２３億円から２５億円（同３１．０％増）へ上方修正したことが好感されている。 顧客サイドの在庫調整や中国市場での販売戦略の変更などにより売上高は５２５億円から５１０億円（同０．７％増）へ下方修正したが、売上構成に占める製剤比率の上昇が利