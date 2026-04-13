ＧＭＯインターネットは底堅い。同社は前週末１０日の取引終了後、公募増資と親会社のＧＭＯインターネットグループによる株式の売り出しを決議したと発表。短期的な株式の需給悪化を警戒した売りが先行した後は、流動性向上への期待もあって切り返した。ＧＭＯインタは新たに３０００株を発行するほか、親会社のＧＭＯが保有するＧＭＯインタ株６１５０万株を売り出す。需要状況に応じて、最大１３７２万５０