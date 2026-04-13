ＳＵＭＩＮＯＥが続落している。前週末１０日の取引終了後に、２６年５月期の連結業績予想について、営業利益を３１億円から２２億円（前期比２６．７％減）へ、最終利益を１５億円から４億円（同４０．３％減）へ下方修正し、あわせて期末配当予想を２１円５０銭から１８円５０銭（年４０円）へ引き下げたことが嫌気されている。 足もとでインテリア事業、自動車・車両内装事業がほぼ想定通りに推移していることから、売上