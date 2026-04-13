ＡＫＩＢＡホールディングスが一時ストップ高まで買われた。同社は１０日、グループのバディネットがテスホールディングス子会社のテス・エンジニアリングと蓄電所開発事業で業務提携したと発表。これが材料視されているようだ。 テス・エンジニアリングが保有する顧客ネットワーク・事業開発ノウハウ・エンジニアリング力と、バディネットが持つ全国規模の施工力・施工ノウハウ・現場対応技術力を