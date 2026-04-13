ＦＲＯＮＴＥＯが３日ぶりに反発している。この日、自社開発ＡＩ「ＫＩＢＩＴ」を活用し、研究機関における技術流出リスクを高精度に可視化する「研究セキュリティ・リスクマネジメントシステム」のプロトタイプを開発したと発表しており、好材料視されている。 同システムは、内閣府「研究セキュリティ・インテグリティに関するリスクマネジメント体制整備支援事業」の一環として、同事業の委託先である国立健康危機管理研