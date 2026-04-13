【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manが4月29日にリリースする13thシングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」より、収録曲「SAVE YOUR HEART」のMVが公開された。 ■MVでSnow Manが最新のアンドロイドに 「SAVE YOUR HEART」は、宮舘涼太が主演を務めるドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌で、Snow Manがあらたに挑戦する、愛を“プログラム”に見立てた近未