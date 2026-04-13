世界3大ミスコン『ミス・ワールド』の準グランプリに輝いたこともある超セレブ美人ママが超豪華な田園調布に建つ自宅を公開。驚愕の声が上がった。【映像】46畳のリビング、天窓付きのバスルーム…3億5000万円の豪邸内部ABEMAにて配信中の『秘密のママ園』は、建前抜きで本音を語る、ママによるママのための情報バラエティ。番組のMCは自身も母親として子育てをする滝沢眞規子・近藤千尋・峯岸みなみの3人。それぞれ異なるバッ