4児の母で実業家のMALIA.（43）が、自身のギャルママ時代を振り返りながら、外見の系統に捉われないリアルなママ友との付き合い方を明かした。【映像】ギャルママ時代の写真＆「系統が違う」ママ友との写真ABEMAの『秘密のママ園 Season2』に出演したMALIA.は、MCの滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみらと共に、ワンオペ育児に奮闘するママたちの本音トークを展開した。番組では、ギャルモデルのまあみが「派手な見た目のせいで