タレントの峯岸みなみが、マイホームにおいて、夫である東海オンエア・てつやとのこだわりが衝突した際のユニークな解決策を明かした。【映像】好みのタイルを選び…マイホームの打ち合わせ中の峯岸＆てつやABEMAの『秘密のママ園 Season2』に出演した峯岸は、視聴者からの「マイホーム建築で夫と意見が合わない」という悩みに対し、「リアルタイムで揉めていた」と告白。特に、リビングのメインとなる壁の色を巡って、温かみ