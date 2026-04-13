元でんぱ組.incの最上もが（37）が20日、Xを更新。一部男性が言ってくる言葉に着いて、私見をつづった。最上は「私に『痩せすぎ！男はみんなぽっちゃりが好きだよ』って言ってくる男性(40代が多い)が定期的に湧いてくるんですけど、お前の好みに合わせようとしてないです」と書き出した。そして「一般的にどう、とかいう話もどうでもいいです…。私は私自身が好きな体でいたいから鍛えてますし、最強のアンチエイジングだと思って