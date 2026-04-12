田園調布の3億5000万円の豪邸に暮らす超セレブママのエリさんが、娘の意思を尊重した独自の教育方針や、徹底した食事管理の裏側を公開した。【映像】7歳長女にご飯を食べさせるセレブママ＆「1シーズン200万円」ブランド服が並ぶ子供用クローゼットABEMAの『秘密のママ園 Season2』では、年商数十億円を稼ぎ出す経営者であるエリさんの私生活に密着した。1シーズンの子供服代に300万円をかけ、入店30分で800万円以上の家具を即