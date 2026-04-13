◇インターリーグドジャース2─5レンジャーズ（2026年4月12日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が12日（日本時間13日）、本拠でのレンジャーズ戦に「1番・DH」で先発出場。2試合連続となる5号先頭打者アーチを放ち、3打数1安打1打点だった。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）も本塁打を称えた。大谷は初回の第1打席で18、19年にサイ・ヤング賞に輝いたベテラン右腕の相手先発・デグロムから先頭打者アーチ