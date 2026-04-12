4児の母でタレントの紺野あさ美が、プロ野球選手の夫・杉浦稔大投手と共に築いたこだわりの自宅を公開した。【映像】吹き抜けの天井で開放感のある広々としたLDK…紺野あさ美の自宅豪邸ABEMAの『秘密のママ園 Season2』に出演した紺野は、視聴者からの「マイホーム建築で夫と意見が合わない」という悩みに深く共感。ダークトーンで落ち着いた「ホテルライク」を好む夫と、明るいトーンを求める自身との間で激しいせめぎ合いが